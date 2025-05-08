Расстрелял военного и его тещу. Полиция задержала преступника из Софиевской Борщаговки (видео, фото)

Полиция выясняет обстоятельства преступления

В Софиевской Борщаговке под Киевом днем в четверг, 8 мая, произошла стрельба. Неизвестный мужчина застрелил военного и его тещу.

Об этом сообщает полиция Киевской области. Отмечается, что сообщение о стрельбе в Бучанском районе поступило в 15:22.

Полиция Киевской области официально подтвердила задержание мужчины, расстрелявшего людей. По данным следствия, он стрелял в военного и его родственницу.

Выяснилось, что месяц назад военнослужащий продал оружие мужчине за 1000 долларов. Однако 8 мая между ними произошел конфликт по оплате: военный требовал у покупателя выплатить ему еще определенную сумму.

Этот спор закончился выстрелами в военного и его тещу, которая была в машине. После этого фигурант закрылся у себя дома, ведь инцидент произошел у его двора. После оперативных действий полиция задержала 63-летнего мужчину.

К тому же 74-летний мужчина стал очевидцем стрельбы. По его словам, стрелок возвращался домой с дровами, когда увидел возле своего двора машину. Тогда он сказал, что "пойдет разберется". После этого сосед вошел во двор и услышал выстрелы. Когда он вышел на улицу, увидел застреленного мужчину в машине.

UPD: Как пишут местные каналы, стрелок якобы сдался полицейским. Он вроде бы стрелял из автомата, хотя сам не является военнослужащим.

"В селе Софиевская Борщаговка мужчина расстрелял граждан. Сейчас на месте происшествия работают все экстренные службы и проводится спецоперация по задержанию злоумышленника", — говорится в сообщении.

В то же время паблик "Инсайдер Киев" со ссылкой на пользователей пишет, что "человек стрелял в соседей, потому что якобы те отравили его собаку". В настоящее время на месте инцидента работают все службы.

Напомним, что жену военного сбил "бусик", но полиция не признала ее потерпевшей. В результате аварии женщина получила тяжелые травмы, и даже после лечения не может держать на руках 5-месячную дочь. По делу 28-летняя Анастасия Кравчук до сих пор не фигурирует как потерпевшая.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Киеве произошло жуткое ДТП. Мотоциклист влетел на большой скорости в столб и получил серьезные травмы.