Дружину військового збив "бусік", але поліція не визнала її потерпілою: деталі скандалу (фото, відео)

Ця аварія сталась 4 квітня у селі Даничів на Рівненщині, та її наслідки все ще відчутні для постраждалої, а розслідування не завершене. Ба більше — жінку навіть не визнано потерпілою, попри сильні травми.

Анастасії Кравчук — 28 років. Жінка сама виховує п’ятимісячну донечку, поки її чоловік боронить Україну. Анастасія каже — її збили на велосипеді, коли водій Ford Transit виїхав на зустрічну.

Начебто зрозуміла ситуація перетворилась у справжнє пекло: попри тривале лікування та стан здоров’я, який не дозволяє навіть тримати на руках п’ятимісячну дитину, жінка все ще — не потерпіла в розслідуванні. "Телеграф" розібрався в ситуації та з’ясував, чому розслідування затягнулось.

Як сталась ДТП

У велосипедистку на зустрічній смузі врізався автомобіль Ford Transit. Автомобілем керував 22-річний мешканець Житомирщини.

"Автомобіль належить агрофірмі "Фаворит‑Агро". Першими на місці аварії з’явилися не медики, а так звані "представники" агрофірми. Вони сміялися та жартували з поліцією — це бачила моя сестра, яка й зробила фото після того, як мене, закривавлену й непритомну, забрала швидка", — говорить Анастасія.

Жінка серйозно постраждала

Анастасію забрала швидка

Що було далі

Жінку спочатку відвезли в місцеву лікарню, а потім до Рівного. В неї чисельні забої, вибитий зуб, є перелам, черепно-мозкова травма та струс мозку. Чоловік Анастасії після ДТП змушений був тимчасово залишити службу, аби доглядати за дружиною. Анастасія каже, що він неодноразово повідомляв слідчу Ольгу Юхніч про стан дружини. Та родина отримала постанову — відмовити у визнанні потерпілою.

Поліція фотографує місце події

Слудча Ольга Юхніч

Адвокат Костянтин Глоба каже: "На фото гальмівний шлях по зустрічній, скільки, метрів 20? Висновок про легкі тілесні? Це знущання?". Він також закликав нардепку Софію Федину наглянути за розслідуванням.

Що кажуть у поліції

Позиція поліції, оприлюднена публічно: слідство ведеться за ч.1 ст.286 ККУ — порушення ПДР. Офіційно йдеться про "легкі тілесні ушкодження" та окремо зазначається, що водій "бусіка" був тверезий.

У постраждалої жінки - чисельні травми обличчя

Речниця ГУНП Рівненської області Марія Юстицька в коментарі "Телеграфу" зазначила, що визнати потерпілою особу можуть тільки, якщо в неї "визначені тілесні ушкодження середньої тяжкості". Легкий ступінь був визначений по перших документах з лікарні.

"Вона спочатку надала документи, де лікувалася в першому закладі, а потім продовжила лікування в іншому і не поінформувала слідчу. Ні вона, ні адвокат. Після завершення лікування вона не надала документів, — каже речниця, — Після допису на сторінці в Фейсбуці, слідча скерувала до суду клопотання про вилучення цих документів із медзакладу. Буде призначатися, коли ми вилучимо ці документи, додаткова судово-медична експертиза". Також відомо, що може бути призначена додаткова інженерно-транспортна експертиза.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Рівному в місцевій гімназії сталась надзвичайна ситуація — вчитель душив дитину на уроці. В школі почали розслідування.