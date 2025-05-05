Моторошна ДТП у Києві: мотоцикліст влетів на великій швидкості в стовп (відео)

Медики намагаються врятувати постраждалого

У Києві на проспекті Степана Бандери, поблизу станції метро Почайна, сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. Постраждав мотоцикліст.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. За попередньою інформацією, водій мотоцикла на великій швидкості не впорався з керуванням і врізався у стовп.

Удар був настільки сильним, що двоколісний буквально "завис" у вертикальному положенні, спершись на опору.

Очевидці події викликали швидку допомогу. Наразі за життя постраждалого мотоцикліста борються медики, як зазначають очевидці. Про його стан поки офіційно не повідомляється.

На місці ДТП працюють правоохоронці, які встановлюють обставини інциденту. Рух на ділянці проспекту тимчасово ускладнений.

Свідки публікують відео з місця аварії, на яких видно, як мотоцикл "застряг" у вертикальному положенні біля стовпа.

Нагадуємо, що днями у Києві сталася ДТП, внаслідок якої автомобіль буквально розірвало. У машині були двоє чоловіків і обидва серйозно постраждали.

Як зазначили очевидці, автомобіль занесло мокрою дорогою і він врізався в конструкцію на Дарницькому мості. Від удару машину розірвало навпіл, її частина повисла під мостом.

Раніше "Телеграф" писав, що під Києвом вантажівка "Нової пошти" врізалася у фуру. Свідки аварії кажуть, що чоловік постраждав та нібито перебуває у тяжкому стані.