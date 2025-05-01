Забили собаку до смерті і зняли це на відео. Поліція шукає жорстоких підлітків на Закарпатті

Інцидент стався на Хустщині

На Закарпатті підлітки забили до смерті собаку, який був прив'язаний на ланцюгу. Жахливий інцидент стався у селі Березово Хустського району.

Про це повідомляє журналістка Марина Алдон, поліція вже відреагувала на ситуацію. Зазначається, що інцидент стався 30 квітня.

За даними слідства, група підлітків у селі знущалась з собаки. Тварину били палицею та записували це на відео. Жорстокі кадри вже з'явились у мережі. На відео чутно як хлопці сміються і обговорюють як і куди битимуть собаку.

Обережно! Відео містить чутливі кадри.

Нещасна тварина не могла навіть втекти від кривдників, адже була прив'язана на ціпок, який ще й обкрутився об опору. За коментарями на відео чутно, що тварина загинула від отриманих травм.

"Це офіційне звернення про жорстоке поводження з тваринами! Зло має бути покаране!" – написала журналістка.

Водночас поліція Закарпатської області вже відреагувала на ситуацію. Зазначається, що слідчі з'ясовують усі обставини злочину і причетних до жорстокого поводження з твариною.

"Їхнім діям буде надана відповідна правова оцінка", – йдеться у заяві правоохоронців.

До того ж копи просять громадян поширити інформацію та допомогти встановити осіб, причетних до вбивства собаки. Українці можуть звернутися до найближчого відділу поліції або на лінію 102.

Раніше "Телеграф" розповідав, що під Івано-Франківськом підлітки жорстоко вбили 19-річного хлопця.