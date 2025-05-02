Мати вбила та викинула немовля у Рівному — покарання за це "вражає"

Досудове слідство ще триває

29 квітня біля смітників у Рівному була знайдена новонароджена дитина, загорнута у ковдру, без ознак життя. Як з’ясувалося ще тоді, до інциденту була причетна 42-річна жінка, яка її народила.

У поліції Рівненської області повідомили, що відповідно до лікарського свідоцтва, смерть немовляти настала внаслідок черепно-мозкової травми. Слідчі вже перекваліфікували кримінальне впровадження, яке розпочали за фактом умисного вбивства малолітньої дитини (п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України).

Тепер справа ведеться на ч. 1 ст. 117 КК України – умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини відразу після пологів. За статтею звинувачення жінці загрожує всього 5 років ув’язнення — за попередньою вона б отримала від 7-15 до довічного ув'язнення.

При цьому головна фігурантка справи продовжує дотримуватися своєї першопочаткової версії про те, що вона народила дитину без ознак життя. Наразі продовжується досудове розслідування.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що в Україні до довічного ув’язнення засудили громадянина Узбекистану, який позбавив життя 11 людей. Його вважають одним із найжорстокіших злочинців в історії країни та включили до переліку семи найкривавіших вбивць.