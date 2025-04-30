Порноактор з Колумбії вбив своїх партнерів по сексу та заморозив їхні розчленовані останки

Напад стався в момент інтимної близькості між жертвою та вбивцею

Колумбійського порноактора Йостіна Ендрю Москеру звинувачують у вбивстві літньої пари гомосексуалістів з Великобританії. За матеріалами суду, молодий чоловік убив своїх партнерів і заморозив їх розчленовані останки, а потім відвіз їхню частину на підвісний міст, щоб позбутися.

Подвійне вбивство сталося у квартирі жертв у Лондоні 8 липня 2024 року. Наразі справа розглядається в суді, пише Metro.

За даними слідства, 34-річний Москера позбавив життя 62-річного Альберта Альфонсо та 71-річного Пола Лонгворта, хоча сам він зізнався лише у вбивстві першого.

Лонгворт загинув внаслідок роздроблення черепа кількома ударами молотка, а Альфонсо отримав кілька ножових поранень у тулуб, тіло, обличчя та шию.

Прокурор Діанна Хір повідомила, що напад на Альфонсо Москера здійснив у процесі заняття з ним сексом. І секс, і вбивство було знято на відео.

Підсудний неодноразово літав у Великобританію для занять сексом з Альфонсо. За це порноактор отримував плату.

Вміст комп’ютера Москери показує, що перед останнім візитом до Лондона він шукав інформацію про вартість будинку вбитих, переглядав оголошення про продаж морозильної камери, копіював електронні таблиці з даними онлайн-банкінгу Альфонсо та шукав "лондонських серійних убивць".

Це говорить про те, що злочин був скоєний з корисливих мотивів і ретельно спланований аж до того, щоб спробувати скопіювати почерк місцевого маніяка з метою відвести від себе підозру.

Через два дні після вбивства велосипедист на підвісному мосту Кліфтон у Брістолі помітив Москеру, що стояв поруч з великою червоною валізою. Це сталося вночі та людина вирішила дізнатися, чи все гаразд у підсудного. Також повідомляється, що свідок помітив велику сріблясту скриню за кілька метрів. Москера сказав йому, що в багажі були запчастини від автомобіля.

"Однак у валізах перебували обезголовлені та розчленовані тіла Пола Лонгворта та Альберта Альфонсо, які підсудний перевіз до Брістоль з їхнього будинку в Лондоні, де їх було вбито двома днями раніше", — повідомила присяжним прокурор Хір. Інші останки були знайдені в морозильній камері в їхній квартирі.

Наразі судовий процес триває.

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