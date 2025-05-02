Мать убила и выбросила младенца в Ровно — наказание за это "впечатляет"

Досудебное следствие продолжается

29 апреля возле мусорников в Ровно был найден новорожденный ребенок, завернутый в одеяло, без признаков жизни. Как выяснилось еще тогда, к инциденту была причастна родившая ее 42-летняя женщина.

В полиции Ровенской области сообщили, что согласно врачебному свидетельству, смерть младенца наступила в результате черепно-мозговой травмы. Следователи уже переквалифицировали уголовное введение, начатое по факту умышленного убийства малолетнего ребенка (п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Теперь дело ведется по ч. 1 ст. 117 УК Украины – умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка сразу после родов. По статье обвинения женщине грозит всего 5 лет заключения — по предыдущей она получила бы от 7-15 до пожизненного заключения.

При этом главная фигурантка дела продолжает придерживаться своей первоначальной версии о том, что она родила ребенка без признаков жизни.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украине к пожизненному заключению приговорили гражданина Узбекистана, который лишил жизни 11 человек. Его считают одним из самых жестоких преступников в истории страны и включили в число семи самых кровавых убийц.