Порноактер из Колумбии убил своих партнеров по сексу и заморозил их расчлененные останки

Нападение произошло в момент интимной близости между жертвой и убийцей

Колумбийский порноактер Йостин Эндрю Москера обвиняется в убийстве пожилой пары гомосексуалистов из Великобритании. По материалам суда, молодой мужчина убил своих партнеров и заморозил их расчлененные останки, а затем отвез их часть на подвесной мост, чтобы избавиться.

Двойное убийство произошло в квартире жертв в Лондоне 8 июля 2024 года. Сейчас дело рассматривается в суде, пишет Metro.

По данным следствия, 34-летний Москера лишил жизни 62-летнего Альберта Альфонсо и 71-летнего Пола Лонгворта, хотя сам он признался лишь в убийстве первого.

Лонгворт погиб в результате раздробления черепа несколькими ударами молотка, а Альфонсо получил несколько ножевых ранений в туловище, тело, лицо и шею.

Прокурор Дианна Хир сообщила, что нападение на Альфонсо Москера совершил в процессе занятия с ним сексом. И секс, и убийство были сняты на видео.

Подсудимый неоднократно летал в Великобританию для занятий сексом с Альфонсо. За это порноактер получал плату. Пара также посетила Москеру на его родине в Колумбии.

Содержимое компьютера Москеры показывает, что перед последним визитом в Лондон он искал информацию о стоимости дома убитых, просматривал объявления о продаже морозильной камеры, копировал электронные таблицы с данными онлайн-банкинга Альфонсо и искал "лондонских серийных убийц".

Это говорит о том, что преступление было совершено из корыстных побуждений и тщательно спланировано вплоть до того, чтобы попытаться скопировать почерк местного маньяка с целью отвести от себя подозрения.

Через два дня после убийства велосипедист на подвесном мосту Клифтон в Бристоле заметил Москеру, стоящего рядом с большим красным чемоданом. Это произошло ночью и человек решил узнать, все ли в порядке у подсудимого. Также сообщается, что свидетель заметил большой серебристый сундук в нескольких метрах. Москера сказал ему, что в багаже ​​были запчасти от автомобиля.

"Однако в чемоданах находились обезглавленные и расчлененные тела Пола Лонгворта и Альберта Альфонсо, которые подсудимый перевез в Бристоль из их дома в Лондоне, где они были убиты двумя днями ранее", — сообщила присяжным прокурор Хир. Остальные останки были найдены в морозильной камере в их квартире.

На данный момент судебный процесс продолжается.

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