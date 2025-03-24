З'явилося повне відео жорстокого вбивства Ганула в Одесі

Злочин кваліфікували як убивство, вчинене на замовлення

Повне відео вбивства Дем’яна Ганула з'явилося в мережі. Активіста застрелили в Одесі 14 березня.

Відео опублікував Telegram-канал "**евая Одесса". Раніше було оприлюднено обрізану версію відео. На повній видно, що спочатку Ганула дуже сильно штовхнули та, ймовірно, вдарили. Він був чоловіком кремезним, але не встояв на ногах та впав у віддаленні від нападника (його на початку відео не видно). Після цього удару активіст не піднявся, а нападник підійшов та зробив два постріли йому в голову.

Увага! Відео містить важкі для сприйняття кадри та не рекомендується до перегляду людям з нестійкою психікою

Вбивство Дем'яна Ганула — що відомо

Активіста застрелили у середмісті Одеси 14 березня. Стрілець з місця злочину втік, проте невдовзі підозрюваного затримали. Ним виявився Сергій Шалаєв, який служив у 28 ОМБР.

У липні 2024 року Ганул звертався до СБУ з проханням про захист, бо отримував численні погрози. Основна версія вбивства Демʼяна — політичне, на замовлення або навіть виконане Росією, аби залякати проукраїнських активістів.

Як повідомляв "Телеграф", 19 березня сотні людей зібралися в Одесі, щоб провести в останню путь Дем’яна Ганула. Його дружина Жанна Вознюк подякувала всім, хто прийшов проводити його в останню путь і назвала смерть чоловіка не лише своєю особистою втратою, а й втратою всієї Одеси та України.