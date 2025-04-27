Позашляховик влетів у натовп у Ванкувері на вуличному фестивалі: є загиблі (фото, відео)

Водій авто вже перебуває під вартою

У місті Ванкувер у Канаді позашляховик врізався у натовп людей під час вечірки Lapu Lapu Day Block Party, яка проходила на відкритому просторі. В результаті є загиблі та постраждалі.

Про це повідомляє Dimsum Daily. Зазначається, що інцидент трапився увечері 26 квітня приблизно о 20:00.

Точна кількість жертв залишається незрозумілою, оскільки екстрені служби реагують на ситуацію. Водій, ймовірно, є азіатським чоловіком віком 20 років. Нині він перебуває під вартою.

Свідок події розповів, що водій чорного позашляховика промчав крізь натовп, збивши більше дюжини людей біля East 43rd Avenue та Fraser Street.

Поки деяких людей намагалися врятувати, водій вибрався з авто та намагався втекти. Проте перехожі затримали його до прибуття поліції.

У Ванкувері позашляховик врізався у натовп людей. Фото: dimsumdaily

У Ванкувері позашляховик врізався у натовп людей. Фото: dimsumdaily

Довідка: День Лапу-Лапу названо на честь борця опору корінних народів Філіппін, який боровся проти іспанської колонізації у XVI столітті.

П’ятничний захід став другим щорічним святковим святкуванням цього дня у Ванкувері, і організатори заявили, що це можливість відзначити "стійкий вплив на філіппінські цінності, зокрема, дух bayanihan — колективні зусилля спільноти".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Львівській області мікроавтобус зіткнувся з автовозом. Внаслідок потужного удару постраждали люди, є також загиблі.