Мікроавтобус зіткнувся з автовозом під Львовом, є жертви (фото і відео)

Поліція встановлює обставини та причини аварії

На трасі до Львова сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій зіштовхнулися 2 автомобілі: мікроавтобус та вантажівка, що перевозила машини. Внаслідок потужного удару постраждали люди, є також загиблі.

Як повідомляє ДСНС Львівщини, це сталося поблизу міста Судова Вишня Яворівського району. Повідомлення про ДТП надійшло до Служби порятунку о 06:58.

У мережі показали кадри з місця події:

У салоні понівеченого мікроавтобуса затиснуло людей, вони потребували невідкладної допомоги. Рятувальники застосували спецобладнання, аби зняти дах і двері транспортного засобу.

У результаті оперативної роботи надзвичайникам вдалося деблокувати двох постраждалих — водія та пасажирку мікроавтобуса. Обоє перебували у важкому стані, їх одразу передали медикам швидкої допомоги.

"Також рятувальники вивільнили тіла двох загиблих пасажирів", — йдеться в повідомленні.

За інформацією патрульної поліції Львівської області, зіткнення сталося на трасі "Львів — Шегині". Правоохоронці організували реверсний рух транспорту, щоб уникнути заторів і дати можливість спецслужбам безперешкодно виконувати свою роботу. Водіїв просять за можливості оминати вказану ділянку дороги.

Зараз поліція встановлює обставини та причини аварії.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 4 квітня в Києві сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода, яка паралізувала рух транспорту аж на півтори години.