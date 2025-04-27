Внедорожник влетел в толпу в Ванкувере на уличном фестивале: есть погибшие (фото, видео)

Водитель авто уже находится под стражей

В городе Ванкувер в Канаде внедорожник врезался в толпу людей во время вечеринки Lapu Lapu Day Block Party, которая проходила на открытом пространстве. В результате есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщает Dimsum Daily. Отмечается, что инцидент случился вечером 26 апреля, примерно в 20:00.

Точное число жертв остается неясным, поскольку экстренные службы реагируют на ситуацию. Водитель, предположительно, является азиатским мужчиной в возрасте 20 лет. Сейчас он находится под стражей.

Свидетель происшествия рассказал, что водитель черного внедорожника промчался сквозь толпу, сбив более дюжины человек около East 43rd Avenue и Fraser Street.

Пока некоторых людей пытались спасти, водитель выбрался из авто и пытался скрыться. Однако прохожие задержали его до прибытия полиции.

В Ванкувере внедорожник врезался в толпу людей. Фото: dimsumdaily

В Ванкувере внедорожник врезался в толпу людей. Фото: dimsumdaily

Справка: День Лапу-Лапу назван в честь борца сопротивления коренных народов Филиппин, который боролся против испанской колонизации в XVI веке.

Пятничное мероприятие стало вторым ежегодным уличным празднованием этого дня в Ванкувере, и организаторы заявили, что это возможность отметить "устойчивое влияние на филиппинские ценности, в частности, дух bayanihan — коллективные усилия сообщества".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что во Львовской области микроавтобус столкнулся с автовозом. В результате мощного удара пострадали люди, есть также погибшие.