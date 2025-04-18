Підлітки знущалися над хворим чоловіком під російську музику на Черкащині - найбільше била дівчина (відео)

Потім дівчина сіла плакати. Виявилось, через те, що нігтя зламала, коли била хворого чоловіка

У місті Жашків група підлітків жорстоко поводилася з 37-річним місцевим чоловіком, який має проблеми зі здоров'ям. Інцидент супроводжувався російською музикою, а знущання записували на відео.

На поширених у соціальних мережах кадрах видно, як одна з дівчат б'є чоловіка ногами. Місцеві мешканці впізнали постраждалого як хворого, але мирного жителя Жашкова. Нападницю також ідентифікували — за попередньою інформацією, це учениця 11 класу.

Поліція вже розпочала розслідування інциденту. Правоохоронці встановили всіх учасників події. За їхніми даними, спочатку між підлітками та 37-річним чоловіком виник словесний конфлікт, який переріс у фізичне насильство, коли 17-річна дівчина почала бити чоловіка.

Слідчі Жашківського відділення поліції внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочали кримінальне провадження. Батьків неповнолітніх учасників інциденту притягнуто до адміністративної відповідальності. Розслідування триває, подробиці поліція обіцяє повідомити згодом.

Обережно, на відео присутня ненормативна лексика

Раніше "Телеграф" також писав про те, що в Києві сталось жорстоке вбивство. Чоловік попросив вимкнути російську музику і поплатився життям.