Подростки издевались над больным мужчиной под русскую музыку в Черкасской области — больше всего била девушка (видео)

Затем девушка села плакать. Оказалось, потому, что ногтя сломала, когда избивала больного мужчину

В городе Жашков группа подростков жестоко обращалась с 37-летним местным мужчиной, у которого проблемы со здоровьем. Инцидент сопровождался русской музыкой, а издевательство записывали на видео.

На распространенных в социальных сетях кадрах видно, как одна из девушек бьет мужчину ногами. Местные жители опознали пострадавшего как больного, но мирного жителя Жашкова. Нападающую также идентифицировали — по предварительной информации, это ученица 11 класса.

Полиция уже начала расследование инцидента. По их данным, сначала между подростками и 37-летним мужчиной возник словесный конфликт, который перерос в физическое насилие, когда 17-летняя девушка начала избивать мужчину.

Следователи Жашковского отделения полиции внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований и начали уголовное производство. Родители несовершеннолетних участников инцидента привлечены к административной ответственности. Расследование продолжается, подробности полиция обещает сообщить впоследствии.

Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика

Ранее "Телеграф" также писал о том, что в Киеве произошло жестокое убийство. Муж попросил выключить русскую музыку и поплатился жизнью.