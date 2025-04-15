Ніж у груди через сварку: у Києві чоловік важко поранив військового

Потерпілого госпіталізували в лікарню

У Києві правоохоронці затримали 43-річного місцевого жителя, який підозрюється в нанесенні тяжких тілесних ушкоджень військовослужбовцю. Інцидент стався на вулиці Бережанській в Оболонському районі столиці.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва. За їхньою інформацією, про потерпілого з ножовим пораненням правоохоронців повідомили медики.

Чоловік лежав біля під’їзду житлового будинку з проникаючим пораненням грудної клітини. Його екстрено госпіталізували до медичного закладу.

За попередніми даними, між військовим та фігурантом виникла словесна перепалка, яка швидко переросла в бійку. У розпалі конфлікту нападник витягнув ніж і вдарив ним військового в груди. Після чого він втік з місця події, намагаючись позбутись знаряддя злочину.

На місці злочину

Вже наступного дня оперативники вийшли на слід підозрюваного. Ним виявився раніше неодноразово судимий мешканець Києва. Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі оголосили йому підозру за ч. 1 ст. 121 ККУ — умисне тяжке тілесне ушкодження. Суд обрав для фігуранта запобіжний захід — тримання під вартою. За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Підозрюваний

Раніше "Телеграф" писав, що поліція знайшла чоловіка, який жорстоко вбив собак. Як виявилося, відео вбивства знято не в цьому році, а зловмисник вже в СІЗО за замах на умисне вбивство.