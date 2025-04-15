Нож в грудь из-за ссоры: в Киеве мужчина тяжело ранил военного

Пострадавшего госпитализировали в больницу

В Киеве правоохранители задержали 43-летнего местного жителя, подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений военнослужащему. Инцидент произошел на улице Бережанской в Оболонском районе столицы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева. По их информации, о потерпевшем с ножевым ранением правоохранителей сообщили медики.

Мужчина лежал возле подъезда жилого дома с проникающим ранением грудной клетки. Его экстренно госпитализировали в медицинское учреждение.

По предварительным данным, между военным и фигурантом возникла словесная перепалка, быстро переросшая в драку. В разгар конфликта нападавший вытащил нож и ударил им военного в грудь. После чего он скрылся с места происшествия, пытаясь избавиться от орудия преступления.

На месте преступления

Уже на следующий день оперативники вышли на след подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый житель Киева. Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователи объявили ему подозрение по ч. 1 ст. 121 УК — умышленное тяжкое телесное повреждение. Суд избрал для фигуранта меру пресечения — содержание под стражей. За совершенное ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Подозреваемый

Ранее "Телеграф" писал, что полиция нашла мужчину, который жестоко убил собак. Как оказалось, видео убийства снято не в этом году, а злоумышленник уже в СИЗО за покушение на умышленное убийство.