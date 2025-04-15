Нож в грудь из-за ссоры: в Киеве мужчина тяжело ранил военного
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Пострадавшего госпитализировали в больницу
В Киеве правоохранители задержали 43-летнего местного жителя, подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений военнослужащему. Инцидент произошел на улице Бережанской в Оболонском районе столицы.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева. По их информации, о потерпевшем с ножевым ранением правоохранителей сообщили медики.
Мужчина лежал возле подъезда жилого дома с проникающим ранением грудной клетки. Его экстренно госпитализировали в медицинское учреждение.
По предварительным данным, между военным и фигурантом возникла словесная перепалка, быстро переросшая в драку. В разгар конфликта нападавший вытащил нож и ударил им военного в грудь. После чего он скрылся с места происшествия, пытаясь избавиться от орудия преступления.
Уже на следующий день оперативники вышли на след подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый житель Киева. Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Следователи объявили ему подозрение по ч. 1 ст. 121 УК — умышленное тяжкое телесное повреждение. Суд избрал для фигуранта меру пресечения — содержание под стражей. За совершенное ему грозит до восьми лет лишения свободы.
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