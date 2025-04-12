Під Києвом вантажівка "Нової пошти" врізалася у фуру (відео)

Утворилася пробка

Вантажівка "Нової пошти" потрапила у ДТП на Житомирській трасі у бік Києва. Аварія сталася вранці у суботу, 12 квітня, перед селом Чайки.

"Масштабна ДТП із постраждалими за участю Нової пошти на Житомирській трасі у бік Києва (не доїжджаючи Чайки) Одна автівка опинилася в кюветі до гори дриґом. Утворилася пробка", — повідомили у Telegram-каналі dtp.kiev.ua.

Там опублікували відео з місця аварії. За словами очевидців, у toyota camry виникли проблеми з колесом. Щоб не влетіти в автівку водій вантажівки "Нової пошти" дав праворуч та врізався у фуру. Свідки аварії кажуть, що чоловік постраждав та нібито перебуває у тяжкому стані.

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Як повідомляв "Телеграф", у березні в Києві водій Lexus не впорався з керуванням та врізався у металевий відбійник, в результаті чого машина перекинулась на дах. Чоловік загинув на місці, а його пасажир помер дорогою до лікарні.

Також ми розповідали, що на Полтавщині сталася смертельна ДТП за участі мікроавтобуса та легковика. Загинули чотири людини, серед них – неповнолітній.