Под Киевом грузовик "Новой почты" врезался в фуру (видео)

Образовалась пробка

Грузовик "Новой почты" попал в ДТП на Житомирской трассе в сторону Киева. Авария произошла утром в субботу, 12 апреля, перед селом Чайки.

"Масштабное ДТП с пострадавшими с участием Новой почты на Житомирской трассе в сторону Киева (не доезжая Чайки) Один автомобиль оказался в кювете до горы дрожью. Образовалась пробка", — сообщили в Telegram-канале dtp.kiev.ua.

Там опубликовали видео с места аварии. По словам очевидцев, у Toyota Camry возникли проблемы с колесом. Чтобы не влететь в автомобиль водитель грузовика "Новой почты" дал направо и врезался в фуру. Свидетели аварии говорят, что мужчина пострадал и якобы находится в тяжелом состоянии.

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Как сообщал "Телеграф", в марте в Киеве водитель Lexus не справился с управлением и врезался в металлический отбойник, в результате чего машина опрокинулась на крышу. Мужчина погиб на месте, а его пассажир скончался по дороге в больницу.

Также мы рассказывали, что в Полтавской области произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса и легковушки. Погибли четыре человека, среди них несовершеннолетний.