Померла від рук коханого: побиту дівчину з Глибокої не вдалося врятувати

Підозрюваному може загрожувати до 10 років ув’язнення

У Чернівцях 10 квітня у лікарні померла 27-річна Вікторія Тоненчук із селища Глибока, яка 3 дні перебувала у вкрай тяжкому стані після жорстокого побиття. За попередніми даними, дівчину до смерті міг побити її 18-річний хлопець.

Про це повідомляє "МА АСС" 10 квітня. Директор лікарні швидкої медичної допомоги в Чернівцях Олександр Грушко розповів, що дівчина померла пообіді, не приходячи до тями.

Сам інцидент стався 5 квітня — саме тоді, за повідомленнями знайомих, хлопець завдав Вікторії численних тілесних ушкоджень. Наступного дня її ушпиталили з важкими травмами: медики зафіксували черепно-мозкову травму, крововилив у мозок, розрив селезінки, численні гематоми, переломи та забої, за інформацією "Чернівецького променя".

Весь цей час Вікторія перебувала в стані глибокої коми, підключена до апарату штучної вентиляції легень. Лікарі боролися за її життя, однак травми виявилися несумісними з життям — 10 квітня, близько 13:00, дівчина померла.

Фото: поліція Чернівецької області

Що кажуть правоохоронці

У поліції Чернівецької області розпочали кримінальне провадження. Заступник начальника слідчого управління Сергій Бузумурга повідомив, що основною версією є завдання смертельних тілесних ушкоджень 18-річним хлопцем, з яким буковинка перебувала в стосунках.

Раніше його вже підозрювали у домашньому насильстві — за словами знайомих, це не перший подібний випадок.

Поки що офіційна підозра не оголошена — слідчі чекають на результати судово-медичної експертизи, яка встановить точну причину смерті та характер отриманих ушкоджень.

Фото: Відділ комунікації поліції Чернівецької області

Свідків допитали. Спершу справу розслідували як умисне тяжке тілесне ушкодження, однак після смерті дівчини її перекваліфікують на статтю про умисне спричинення тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті.

Згідно із законом, підозрюваному може загрожувати до 10 років позбавлення волі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українська поліція втрутилася в справу моделі Марії Ковальчук. Дівчину жорстоко побили в Дубаї.