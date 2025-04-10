Умерла от рук любимого: избитую девушку из Глубокой не удалось спасти

Подозреваемому может грозить до 10 лет заключения

В Черновцах 10 апреля в больнице скончалась 27-летняя Виктория Тоненчук из поселка Глубокая, которая 3 дня находилась в крайне тяжелом состоянии после жестокого избиения. По предварительным данным, девушку до смерти мог избить ее 18-летний парень.

Об этом сообщает "МА АСС" 10 апреля. Директор больницы скорой медицинской помощи в Черновцах Александр Грушко рассказал, что девушка умерла после обеда, не приходя в сознание.

Сам инцидент произошел 5 апреля — именно тогда, по сообщениям знакомых, парень нанес Виктории многочисленные телесные повреждения. На следующий день ее госпитализировали с тяжелыми травмами: медики зафиксировали черепно-мозговую травму, кровоизлияние в мозг, разрыв селезенки, многочисленные гематомы, переломы и ушибы, по информации "Черновицкого луча".

Все это время Виктория находилась в состоянии глубокой комы, подключенной к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи боролись за ее жизнь, однако травмы оказались несовместимыми с жизнью – 10 апреля, около 13:00, девушка скончалась.

Фото: полиция Черновицкой области

Что говорят правоохранители

В полиции Черновицкой области возбуждено уголовное дело. Заместитель начальника следственного управления Сергей Бузумурга сообщил, что основной версией является нанесение смертельных телесных повреждений 18-летним парнем, с которым находилась в отношениях буковинка.

Ранее его уже подозревали в домашнем насилии – по словам знакомых, это не первый подобный случай.

Пока официальное подозрение не объявлено — следователи ждут результатов судебно-медицинской экспертизы, которая установит точную причину смерти и характер полученных повреждений.

Фото: Отдел коммуникации полиции Черновицкой области

Свидетелей допросили. Сначала дело расследовали как умышленное тяжкое телесное повреждение, однако после смерти девушки ее переквалифицируют в статью об умышленном причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть.

Согласно закону, подозреваемому может грозить до 10 лет лишения свободы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинская полиция вмешалась в дело модели Марии Ковальчук. Девушку жестоко избили в Дубае.