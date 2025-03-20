Дівчата-підлітки у Трускавці роздягли і жорстко побили хлопця. В поліції не відкидають, що він інвалід (відео)

Правоохоронці встановлюють учасників

Підлітки побили хлопця, ймовірно, з інвалідністю. Подія сталась у місті Трускавець, Львівської області. Кілька дівчат завдали ударів руками та ногами постраждалому.

Про це повідомляє поліція Львівської області. Правоохоронці про випадок дізнались під час моніторингу соціальних мереж.

"За фактом слідчі поліції Львівщини розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років", — йдеться у повідомленні.

Проводиться досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють обставини події та особи усіх учасників.

Місцеві телеграм-канали публікують відео, де помітно бійку підлітків. Дівчата вживають нецензурну лексику. Вони спіймали хлопця та почали його гамселити, він почав кричати, дівчат це не зупинило, вони продовжили. Постраждалий кричав ще дужче, але на його крики ніхто не відреагував. Пізніше з нього зняли штани.

Обережно! Матеріал містить жорстокі кадри, шокуючі зображення та нецензурну лайку.

Нагадаємо, в місті Ірпінь Київської області двоє підлітків посеред вулиці знепритомніли через те, що випили забагато алкоголю. Хлопців знайшли військові.

Раніше "Телеграф" писав, що в Тернопільській області сталося незвичайне автовикрадення. Підлітки пробралися на церковне подвір’я та вкрали звідти катафалк. Свої мотиви пояснити хлопці так і не змогли. Тепер їм загрожує в’язниця. Санкція статті, яку їм закидають, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від п’яти до восьми років.