У Києві господар знущався з собаки: жорстоке відео в мережі знайшла поліція

Правоохоронці знайшли це відео під час моніторингу соціальних мереж

У Києві на вулиці Драгоманова очевидці помітили, як господар знущається зі своєї собаки. Цей факт було знято на відео і вже незабаром воно облетіло соціальні мережі.

Автор посту повідомив, що поліцію на місце події викликати не встигли. Проте докази жорстокого інциденту були зняті.

Незабаром у пресслужбі Поліції Києва було повідомлено, що правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з собакою. Як виявилося, вони натрапили на це відео під час моніторингу соціальних мереж.

"Особу правопорушника встановлено, наразі тривають заходи щодо його затримання", — йдеться в повідомленні.

За скоєне правопорушення законодавством передбачено покарання – три роки позбавлення волі з конфіскацією тварини.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на Миколаївщині на вулиці в Арбузинці чоловік побив пітбуля. Він скоїв злочин залізним прутом. Незабаром поліція знайшла кривдника тварини. Ним виявився 67-річний мешканець, він розповів свою версію. За його словами, пітбуль напав на сусідську вівчарку та покусав її.