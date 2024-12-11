У Києві господар знущався з собаки: жорстоке відео в мережі знайшла поліція
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Правоохоронці знайшли це відео під час моніторингу соціальних мереж
У Києві на вулиці Драгоманова очевидці помітили, як господар знущається зі своєї собаки. Цей факт було знято на відео і вже незабаром воно облетіло соціальні мережі.
Автор посту повідомив, що поліцію на місце події викликати не встигли. Проте докази жорстокого інциденту були зняті.
Незабаром у пресслужбі Поліції Києва було повідомлено, що правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з собакою. Як виявилося, вони натрапили на це відео під час моніторингу соціальних мереж.
"Особу правопорушника встановлено, наразі тривають заходи щодо його затримання", — йдеться в повідомленні.
За скоєне правопорушення законодавством передбачено покарання – три роки позбавлення волі з конфіскацією тварини.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на Миколаївщині на вулиці в Арбузинці чоловік побив пітбуля. Він скоїв злочин залізним прутом. Незабаром поліція знайшла кривдника тварини. Ним виявився 67-річний мешканець, він розповів свою версію. За його словами, пітбуль напав на сусідську вівчарку та покусав її.