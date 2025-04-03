Лупили обессиленного коня палкой: зоозащитники бьют тревогу из-за жесткого обращение с животным в Буковеле (обновлено)

В сети взволнованы увиденным

UAnimals обратились в полицию из-за жестокого обращения с лошадью в Буковеле. В сети 2 апреля появилось видео, на котором видно, как мужчина бьет обессиленное животное палкой, в том числе по ногам.

Об этом сообщили на Facebook-странице организации. Лошадь пыталась тянуть деревянные бревна, но не смогла сдвинуть их с места.

По словам автора видео, инцидент произошел возле отеля Mountain Residence Hotel.

Обратите внимание, на видео находятся чувствительные кадры!

В зоозащитной организации предполагают, что животное используют во время строительных работ и нагружают слишком сильно. Юристки UAnimals подали заявление в Главное управление полиции в Ивано-Франковской области по статье 89 Кодекса Украины об административных правонарушениях — жестокое обращение с животными.

"Мы отдаем себе отчет, что заявление в полицию — не волшебная таблетка. Поэтому просим о максимальной огласке этой ситуации", — добавили в UAnimals.

"Телеграф" обратился за комментарием к самому отелю, однако конкретную информацию об этом случае там не предоставили. Впоследствии в Mountain Residence опубликовали официальную позицию, заявив, что шокированы и возмущены ситуацией.

В отеле отметили, что категорически осуждают любую жестокость к животным и уже начали совместно с курортом искать владельца лошади, чтобы выкупить животное и передать его в специализированный центр. Там, по заверению представителей заведения, лошади будет предоставлено лечение, уход и надлежащее содержание, а о дальнейшей судьбе обещают отчитаться публично.

В Mountain Residence также заявили, что их комплекс работает исключительно в рамках законодательства и международных стандартов устойчивого развития, включая требования по защите животных. Инцидент они назвали недопустимым и отметили, что расследование началось сразу после появления видео в сотрудничестве с полицией. Гостиница пообещала сделать все возможное, чтобы подобное больше не повторилось.

На странице отеля Google Maps пользователи уже оставляют отрицательные отзывы, а также делятся собственным опытом проживания. Пользовательница дописала, что сотрудники гостиницы никак не отреагировали на то, что на ее подругу напал пьяный мужчина, а в качестве компенсации уже после предложили бесплатный обед.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о свалке с мертвыми животными, которая была найдена в Днепре. Расположена она в Новокодакском районе города.