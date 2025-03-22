У Дніпрі знайшли звалище мертвих тварин: на скарги місцевих поки що ніхто не відреагував

На звалищі лежить близько десятка мертвих свиней

У Дніпрі перехожі виявили звалище з мертвими тваринами. Повідомляється, що воно розташована у Новокодацькому районі, що у західній частині міста.

Відеозаписи було оприлюднено місцевим telegram-каналом "ХДніпро". Місце розташоване між Діївкою-1 та Діївкою-2.

"У посадці між Діївкою-1/2 виявили звалище домашніх тварин. Ніхто не реагує, місцеві жителі просять розголосу", — йдеться у підписі до відео.

На першому відео можна помітити щонайменше чотири тушки мертвих тварин, ймовірно свиней. На другому показано щонайменше шість тіл. Втім, не зовсім зрозуміло, чи це є одним і тим самим місцем або двома різними.

Очевидно, деякі з трупів там лежать вже значний час, оскільки на них видно сліди розкладання. Самі відеозаписи "Телеграф" публікувати не буде, але охочі можуть ознайомитися з ними за цим посиланням.

Як повідомлялося раніше, на Одещині жінка зберігала у власній квартирі тіло свого померлого сина. Згідно з інформацією із соцмереж, труп міг пролежати там 11 днів.