"Це мій син. Він мертвий": на Одещині жінка зберігала труп у своїй квартирі (відео)

Спочатку сусіди відчули трупний запах у під’їзді та звернулися до поліції.

У місті Білгород-Дністровський на Одещині жінка зберігала у власній квартирі тіло свого померлого сина. Згідно з інформацією із соцмереж, труп міг пролежати там 11 днів.

Інформація про це разом із відповідним відео була опублікована в одному з місцевих пабліків Одеси. Там зазначили, що сусіди звернули увагу на трупний запах у під’їзді та звернулися до поліції. Коли двері квартири відчинили, усередині виявили бездиханне тіло.

Речниця поліції на Одещині Любов Гордієвська підтвердила "Телеграфу" цей випадок. Вона заявила, що є померлий. За її словами, тіло було спрямоване на експертизу.

На опублікованому в мережі відео видно, що в одній із кімнат у цій квартирі на дивані лежить тіло людини, накрите покривалом. Між автором відео та господаркою квартири відбувся наступний діалог, коли ті зайшли до тієї самої кімнати:

– А це хто?

- Це син мій

– А чого він тут лежить?

– Він мертвий.

Увага! Відео не рекомендується для перегляду осіб віком до 18 років.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Кривому Розі 40-річний чоловік жорстоко побив свою 71-річну матір, яка була паралізована і потребувала постійного догляду. Від одержаних травм жінка померла на місці.