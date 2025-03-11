Повісив жінку на колготках після пікантного зауваження: як суд покарав чоловіка

Чоловік повністю визнав свою провину

Ленінський районний суд Миколаєва визнав винним 45-річного чоловіка в умисному вбивстві жінки та призначив йому покарання у вигляді 12 років позбавлення волі. Трагедія сталася 29 грудня 2022 року в парку "Дубки", де засуджений разом із потерпілою вживав алкоголь.

Як стало відомо з Єдиного реєстру судових рішень, після розпиття спиртного між ними виникла суперечка. Причиною конфлікту стало невдоволення жінки діями чоловіка під час інтимної близькості.

Її слова викликали агресію у засудженого – він кілька разів ударив її руками та ногами по обличчю, спричинивши перелом кісток носа, синці та садна на голові. Від отриманих травм жінка знепритомніла.

Після цього чоловік вирішив позбутися її та інсценувати самогубство. Він зняв з неї колготки, обмотав їх навколо шиї потерпілої та прив’язав до гілки дерева, підвісивши тіло. Як встановила судово-медична експертиза, смерть жінки настала від механічної асфіксії через удушення. Ознаки насильницької смерті, зокрема странгуляційну борозну на шиї, було зафіксовано експертами.

Під час слідства та судового розгляду обвинувачений повністю визнав свою вину. Він також зізнався, що після вбивства намагався приховати сліди злочину – викинув мобільний телефон потерпілої та зник із місця події.

Суд врахував рецидив злочинів – засуджений раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини та відбував тюремний строк. Попри визнання вини, суд ухвалив рішення про позбавлення волі терміном 12 років, вказавши, що характер злочину відзначався особливою жорстокістю.

Також суд зобов’язав засудженого сплатити понад 15 тисяч гривень за проведення судових експертиз. Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку.

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