"Это мой сын. Он мертвый": на Одесчине женщина хранила труп в своей квартире (видео)

Изначально соседи почувствовали трупный запах в подъезде и обратились в полицию

В городе Белгород-Днестровский Одесской области женщина хранила в собственной квартире тело своего умершего сына. Согласно информации из соцсетей, труп мог пролежать там 11 дней.

Информация об этом вместе с соответствующим видео была опубликована в одном из местных пабликов Одессы. Там отметили, что соседи обратили внимание на трупный запах в подъезде и обратились в полицию. Когда дверь квартиры открыли, внутри обнаружили бездыханное тело.

Пресс-секретарь полиции в Одесской области Любовь Гордиевская подтвердила "Телеграфу" этот случай. Она заявила, что есть умерший. По ее словам, тело было направлено на экспертизу.

На опубликованном в сети видео видно, что в одной из комнат в этой квартире на диване лежит тело человека, накрыто покрывалом. Между автором видео и хозяйкой квартиры состоялся следующий диалог, когда те зашли в ту самую комнату:

- А это кто?

- Это сын мой

- А чего он тут лежит?

- Он мёртвый.

Внимание! Видео не рекомендуется к просмотру лицам младше 18 лет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Кривом Роге 40-летний мужчина жестоко избил свою 71-летнюю мать, которая была парализована и нуждалась в постоянном уходе. От полученных травм женщина скончалась на месте.