"Это мой сын. Он мертвый": на Одесчине женщина хранила труп в своей квартире (видео)
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Изначально соседи почувствовали трупный запах в подъезде и обратились в полицию
В городе Белгород-Днестровский Одесской области женщина хранила в собственной квартире тело своего умершего сына. Согласно информации из соцсетей, труп мог пролежать там 11 дней.
Информация об этом вместе с соответствующим видео была опубликована в одном из местных пабликов Одессы. Там отметили, что соседи обратили внимание на трупный запах в подъезде и обратились в полицию. Когда дверь квартиры открыли, внутри обнаружили бездыханное тело.
Пресс-секретарь полиции в Одесской области Любовь Гордиевская подтвердила "Телеграфу" этот случай. Она заявила, что есть умерший. По ее словам, тело было направлено на экспертизу.
На опубликованном в сети видео видно, что в одной из комнат в этой квартире на диване лежит тело человека, накрыто покрывалом. Между автором видео и хозяйкой квартиры состоялся следующий диалог, когда те зашли в ту самую комнату:
- А это кто?
- Это сын мой
- А чего он тут лежит?
- Он мёртвый.
Внимание! Видео не рекомендуется к просмотру лицам младше 18 лет.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Кривом Роге 40-летний мужчина жестоко избил свою 71-летнюю мать, которая была парализована и нуждалась в постоянном уходе. От полученных травм женщина скончалась на месте.