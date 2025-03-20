Девушки-подростки в Трускавце раздели и жестко избили парня. В полиции не исключают, что у него инвалидность (видео)

Правоохранители устанавливают участников

Подростки избили парня, вероятно, с инвалидностью. Событие произошло в городе Трускавец, Львовской области. Несколько девушек нанесли удары руками и ногами пострадавшему.

Об этом сообщает полиция Львовской области. Правоохранители узнали о случае во время мониторинга социальных сетей.

"По факту следователи полиции Львовщины начали уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание — ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы сроком до четырех лет", — говорится в сообщении.

Проводится досудебное расследование. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и личности всех участников.

Местные телегра-каналы публикуют видео, где видно драку подростков. Девушки используют нецензурную лексику. Они поймали парня и начали его бить, он начал кричать, девушек это не остановило, они продолжили. Пострадавший кричал еще больше, но на его крики никто не отреагировал. Позже с него сняли штаны.

Осторожно! Материал содержит жестокие кадры, шокирующие изображения и нецензурную лексику.

Напомним, в городе Ирпень Киевской области двое подростков посреди улицы потеряли сознание из-за того, что выпили слишком много алкоголя. Ребят нашли военные.

Ранее "Телеграф" писал, что в Тернопольской области произошло необычный автоугон. Подростки пробрались на церковный двор и украли оттуда катафалк. Свои мотивы объяснить ребята так и не смогли. Теперь им грозит тюрьма. Санкция статьи, которую им предъявили, предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет.