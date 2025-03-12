З’явились нові деталі вибухів в Івано-Франківську: куратори з ФСБ підірвали завербованих підлітків (фото, відео)

Підозру можуть висунути ще двом дівчатам, які знали про вибухівку

Вибух біля залізничного вокзалу в Івано-Франківську 11 березня став результатом спецоперації російських спецслужб, які підірвали завербованих ними підлітків. Молоді люди переносили саморобний вибуховий пристрій, коли його дистанційно активували куратори з РФ.

Про це повідомили у Службі безпеки України та Національній поліції. Правоохоронці встановили обставини теракту "по гарячих слідах".

За їхніми даними, 17-річний хлопець загинув на місці, а його 15-річний спільник втратив обидві ноги та був госпіталізований з тяжкими пораненнями.

Слідство встановило, що російські спецслужби завербували двох місцевих студентів через Telegram-канали, які пропонували "легкі гроші". В обмін на 1700 доларів підлітки виготовили дві вибухівки, замасковані під термоси, та отримали інструкції щодо їхнього розміщення. Для конспірації вони працювали в орендованій квартирі, яку також забезпечили окупанти.

Близько 18:30, коли хлопці прямували до визначеної локації, російські куратори, відстежуючи їхнє пересування за GPS, дистанційно підірвали вибухівку прямо в їхньому пакеті. Вибухова хвиля поранила ще двох перехожих. Одночасно було активовано другий пристрій у квартирі, яка використовувалася для прикриття теракту.

15-річному підлітку вже повідомлено про підозру за статтями:

пособництво у вчиненні теракту, що спричинив загибель людей (ч. 5. ст. 27, ч. 3. ст. 258 КК України);

незаконне виготовлення вибухових речовин за попередньою змовою (ч. 2 ст. 263-1 КК України).

Йому загрожує довічне ув’язнення. Також розглядається питання щодо притягнення до відповідальності двох 15-річних дівчат, які знали про підготовку вибухів.

СБУ застерігає українців: російські спецслужби змінили тактику і почали підривати власних агентів. Окупанти використовують їх "втемну", а потім ліквідують, щоб позбутися зайвих свідків. Якщо вам або вашим знайомим пропонують "просто занести пакунок" до ТЦК, поліції чи іншої адмінбудівлі – це спроба зробити вас терористом-смертником.

Щоб уникнути пастки російських спецслужб, повідомляйте про спроби вербування у чат-бот СБУ "Спали ФСБешника". Служба безпеки гарантує повну конфіденційність, кожне повідомлення буде ретельно перевірене.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що російські спецслужби змінили підхід до проведення терактів в Україні. Тепер вони дистанційно підривають виконавців атак для того, щоб прибрати свідків та уникнути виплати обіцяних за скоєні злочини грошей.