Горів живцем і кричав: у Києві підліток виліз на вагон електрички і його вдарило струмом (фото, відео 18+)

Наразі хлопець перебуває у лікарні з опіками

У Києві на даху електрички живцем горів 12-річний хлопець. Це вже третій подібний випадок щодо України за останні дні.

Відповідне відео було опубліковано в одному з місцевих пабліків Telegram. Там же було опубліковано відповідні відео та фото.

"Він заліз між вагонами поїзда "Київ-Козятин" та отримав удар струмом", — пише канал "Твій Київ".

На кадрах видно, що біля хлопця після трагедії зібралися люди. Сам він несамовито кричить і час від часу намагається підвестися.

Зазначається, що за попередньою інформацією хлопець живий. Він госпіталізований із тяжкими опіками.

У поліції Києва кажуть, що попередньо неповнолітній виліз на вагон електрички й був уражений електричним струмом.

На місці працюють слідчо-оперативна група Солом’янського управління поліції та ювенальні поліцейські. Обставини події з’ясовуються.

Подібні випадки

10 березня в Одесі двоє хлопців піднялися на нерухомий електропоїзд, де їх вдарило струмом. Один із них загинув, інший отримав травми. Про подію правоохоронцям повідомив випадковий перехожий.

На місці працювали слідчі, рятувальники та медики.

Ще один випадок стався кілька днів тому у районі Південного вокзалу Полтави хлопця, що заліз на вагон-цистерну, вдарило струмом. Потерпілий – 2008 року народження. Молоду людину госпіталізували та надають необхідну допомогу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Ужгороді 17-річний підліток мало не загинув під колесами теплотяга. Очевидці зазначають, що він був у навушниках і не почув наближення небезпеки. А у Львові дитина вирішила піднятися на вагон поїзда, щоб зробити селфі. Це завершилося путівкою до лікарні.