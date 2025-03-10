Небезпечні розваги: в Одесі підлітка вбило струмом на залізниці, поліція почала розслідування

Правову кваліфікацію інциденту буде визначено після того, як встановлять усі обставини події

В Одесі біля залізничної станції на Балтській дорозі загинув підліток, за фактом його смерті правоохоронні органи почали розслідування. Попередньо, його вбило струмом під час того, як він зі своїм товаришем намагався залізти на дах потягу.

Про це повідомила Національна поліція Одеської області. Зазначається, що трагедія сталася 9 березня, про неї повідомив правоохоронцям перехожий.

"Попередньо встановлено, що двоє хлопців піднялися на нерухомий потяг, де їх вдарило струмом. На жаль, один із них загинув, другому надається допомога", – сказано у повідомленні.

В поліції додали, що на місті трагедії працювали слідчо-оперативна група, співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій та медики. Правову кваліфікацію інциденту буде визначено після того, як встановлять усі обставини події.

"Поліцейські вкотре застерігають підлітків від подібних небезпечних розваг і нагадують, що підніматися на дахи вагонів, відкривати електрощити або двері трансформаторних підстанцій смертельно небезпечно. Струмом може уразити не лише при торканні, а й на відстані. Також закликаємо дорослих контролювати дозвілля дітей та постійно нагадувати їм основні правила безпечної поведінки. Пам'ятайте, що залізниця — не місце для розваг", – зазначається у повідомленні ГУНП.

Як повідомлялося раніше, в Ужгороді 17-річний підліток мало не загинув під колесами тепловоза. Очевидці зазначають, що він був у навушниках і не почув наближення небезпеки. А у Львові дитина вирішила видертися на вагон поїзда, щоб зробити селфі. Це завершилося путівкою до лікарні.