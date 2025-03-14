Просто біля заправки на Запоріжжі знайшли людські рештки (відео)

Череп лежав просто на території заправки

У Запорізькій області місцеві мешканці натрапили на моторошну знахідку. Неподалік заправки на дорозі до Кушугума було виявлено рештки людини.

На поширеному в мережі відео чітко видно, що на траві поруч із заправною станцією лежить частина людського черепа без нижньої щелепи. Обставини, за яких людські рештки опинилися в цьому місці, наразі залишаються невідомими. Відео опублікував телеграм-канал "Труха-Запоріжжя".

Правоохоронні органи поки не надали офіційних коментарів щодо інциденту. Деякі коментатори вважають, що людський череп могли притягнути на це місце тварини, зокрема собаки. Інші припускають, що це можуть бути рештки молодої людини, адже зуби в гарному стані.

За даними МВС України, станом на листопад 2024 року, в країні зниклими безвісти вважаються понад 50 тисяч осіб – як військових, так і цивільних. Були і такі випадки, коли зниклою безвісти людину визнавали, коли не виявляли її решток на руїнах обстріляних росіянами будинків.

Раніше "Телеграф" писав, що рештки людини знайшли біля болота під Києвом. Що з ними робили, повідомив староста села.