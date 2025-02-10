У Німеччині засудили вбивць двох українок: яке покарання отримала сімейна пара

Навіть адвокати зажадали довічного ув’язнення для своїх підзахисних

У Німеччині подружню пару засудили до довічного ув’язнення за вбивство молодої українки та її матері. Зловмисники вбили двох людей, щоб викрасти дитину.

У подружжя вже було четверо дітей, проте вони хотіли "спільну" доньку. Злочинці вирішили викрасти дитину в українських біженців. Про це повідомляє BR 24.

Подружню пару засудили до довічного ув’язнення за вбивство двох українок. Окружний суд Мангейма припустив, що пара хотіла викрасти дитину однією з жертв і видати її за свою. Суд також визнав підсудних винними у викраденні неповнолітніх.

Примітно, що всі сторони, включаючи захист, у своїх клопотаннях вимагали довічного ув’язнення. За словами представника суду, державний обвинувач і співпозивач також вимагали встановити особливу тяжкість вини, що практично виключає можливість дострокового звільнення злочинців після 15 років відбування покарання.

Нагадаємо, на початку судового процесу на початку січня обидва обвинувачені зізналися у скоєнні злочинів. Вони також висловили каяття в тому, що сталося.

За даними прокуратури, мотивом злочину стало те, що 45-річна жінка та її 43-річний чоловік із Зандгаузена, що поблизу Гейдельберга, вже давно хотіли ще одну дитину.

Жінка спеціально шукала контакту з українськими біженцями та приєдналася до групи в Telegram. Там вона познайомилася з 27-річною дівчиною, яка шукала перекладача у зв’язку з майбутнім народженням доньки.

Мати, бабуся і 5-тижневе немовля на момент злочину перебували у притулку для біженців в окрузі Рейн-Неккар. За версією слідства, обвинувачені підсипали обом жінкам седативні препарати під час спільного візиту до ресторану 6 березня 2024 року.

Коли 51-річна українка відчула себе погано, подружжя відвезло її 27-річну дочку і з дитиною додому. Вони запевнили, що самі доставлять їхню бабусю до лікувального закладу. Однак, замість цього вони відвезли жінку похилого віку на озеро неподалік Карлсруе.

Слідство стверджує, що там чоловік вдарив жертву по голові невідомим предметом "не менше ніж чотири рази з усією силою", після чого втопив її у водоймі.

У своїх свідченнях обвинувачений повідомив, що використав для завдання ударів гумовий молоток, куплений у господарському магазині.

Потім подружжя обманом забрало із собою 27-річну дівчину з немовлям, розповівши історію про те, що у її матері стався серцевий напад і та перебуває в лікарні.

Разом вони поїхали до міста Хоккенхайм, яке розташоване неподалік Рейнської греблі. Там чоловік щонайменше три рази вдарив українку по голові "зі значною силою". В результаті жінка померла від великої черепно-мозкової травми. Після цього подружжя підпалило тіло та поїхало додому з дитиною.

Дитина, якій зараз близько одинадцяти місяців, живе зі своєю тіткою в Україні. Жінка виступає у цій справі як співістець.

Раніше в Італії албанець тяжко поранив громадянина України під час сварки. 45-річний чоловік вистрілив у шию своєму 18-річному опоненту, хлопця доправили до лікарні та негайно прооперували.