В Германии осудили убийц двух украинок: какое наказание получила семейная пара

Даже адвокаты потребовали пожизненного заключения для своих подзащитных

В Германии супружескую пару приговорили к пожизненному заключению за убийство молодой украинки и ее матери. Злоумышленники убили двух человек, чтобы похитить ребенка.

У супружеской пары уже было четверо детей, однако они хотели "совместную" дочь. Преступники решили похитить ребенка у украинских беженцев. Об этом сообщает BR 24.

Супружескую пару приговорили к пожизненному заключению за убийство двух украинок. Окружной суд Мангейма предположил, что пара хотела похитить ребенка одной из жертв и выдать его за своего. Суд также признал подсудимых виновными в похищении несовершеннолетних.

Примечательно, что все стороны, включая защиту, в своих ходатайствах требовали пожизненного заключения. По словам представителя суда, государственный обвинитель и соистец также потребовали установить особую тяжесть вины, что практически исключает возможность досрочного освобождения преступников после 15 лет отбывания наказания.

Напомним, в начале судебного процесса в начале января оба обвиняемых признались в совершении преступлений. Они также выразили раскаяние в том, что произошло.

По данным прокуратуры, мотивом преступления стало то, что 45-летняя женщина и ее 43-летний муж из Зандгаузена, что вблизи Гейдельберга, уже давно хотели еще одного ребенка.

Женщина специально искала контакт с украинскими беженцами и присоединилась к группе в Telegram. Там она познакомилась с 27-летней девушкой, которая искала переводчика в связи с предстоящим рождением дочери.

Мать, бабушка и 5-недельный младенец на момент преступления находились в приюте для беженцев в округе Рейн-Неккар. По версии следствия, обвиняемые подсыпали обеим женщинам седативные препараты во время совместного визита в ресторан 6 марта 2024 года.

Когда 51-летняя украинка почувствовала себя плохо, супруги отвезли ее 27-летнюю дочь и с ребенком домой. Они заверили, что сами доставят их бабушку в лечебное учреждение. Однако, вместо этого они отвезли пожилую женщину на озеро неподалеку от Карлсруэ.

Следствие утверждает, что там мужчина ударил жертву по голове неизвестным предметом "не менее четырех раз со всей силой", после чего утопил ее в водоеме.

В своих показаниях обвиняемый сообщил, что использовал для нанесения ударов резиновый молоток, купленный в хозяйственном магазине.

Затем супруги обманом забрали с собой 27-летнюю девушку с младенцем, рассказав историю о том, что у ее матери случился сердечный приступ и та находится в больнице.

Вместе они поехали в город Хоккенхайм, который расположен неподалеку от Рейнской плотины. Там мужчина не менее трех раз ударил украинку по голове "со значительной силой". В результате женщина скончалась от обширной черепно-мозговой травмы. После этого супруги подожгли тело и поехали домой с ребенком.

Ребенок, которому сейчас около одиннадцати месяцев, живет со своей тетей в Украине. Женщина выступает по данному делу в качестве соистца.

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