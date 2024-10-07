В Італії албанець важко поранив громадянина України: що відомо про інцидент

18-річний хлопець був поранений в шию, причиною поранення стала побутова сварка

В Італії албанець важко поранив громадянина України під час сварки. 45-річний чоловік вистрілив у шию своєму 18-річному опоненту, хлопця доставили до лікарні та негайно прооперували.

Про це повідомляє італійське видання Tgcom24. Зазначається, що інцидент стався у населеному пункті Новате-Міланезе поблизу Мілану на півночі Італії.

"18-річного хлопця у важкому стані госпіталізували до лікарні Нігуарда в Мілані після поранення в суботу ввечері пострілом, який, очевидно, зробив партнер його матері в Новате-Міланезе. Чоловік, 45-річний албанець, нібито вистрілив у розпал сварки з молодим чоловіком. Його затримали за замах на вбивство, зберігання та зберігання незаконної зброї та отримання краденого. Поліція проводить розслідування", – сказано у повідомленні.

18-річний хлопець був поранений в шию, тому до лікарні його везли під кодом "червоний" – найвищий ранг терміновості. Його негайно прооперували, зараз життя українця у безпеці.

"У будинку, де сварка закінчилася пострілами, знайшли гільзу та пістолет, яким користувався 45-річний чоловік. Зброю викрали у 2013 році в Сассуоло, як і 40 патронів такого ж калібру", – додали журналісти.

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