На очах у дитини чоловік побив собаку, адже той сходив у туалет: що йому загрожує (фото)

Собаку доставили до притулку, де надають необхідну допомогу

Співробітники поліції Києва розпочали кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами у Голосіївському районі столиці.

Про це повідомляє ГУНП України у Києві. До поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що її колишній чоловік жорстоко поводився із собакою. Йдеться про самку породи той-тер’єр, її вік – 11 років.

Жінка надала правоохоронцям відео, на якому видно, як 30-річний чоловік у присутності дитини знущається з собаки за те, що вона справила потребу не в установленому місці.

У мережі також з’явились фото собаки. На кадрах видно, що вона дуже налякана.

Співробітники поліції вилучили собаку і передали його до спеціалізованого притулку, де він проходить медичне обстеження та отримує необхідну допомогу.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України (Жорстоке поводження з тваринами). Якщо чоловіка суд визнає винним, йому може загрожувати ув’язнення терміном до трьох років позбавлення волі. Наразі триває досудове розслідування.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у Черкасах виявили собаку в камері зберігання магазину. Це викликало обурення у соцмережах.