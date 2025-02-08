Чоловіка знайшли мертвим та замкненим разом з двома доберманами в Києві (відео)

Собаки шукають нову домівку

У Києві під час чергового виклику поліції зооволонтери виявили двох безпорадних молодих доберманів, які майже 4 доби були замкнені з мертвим хазяїном у квартирі.

Про це повідомляє Kyiv Animal Rescue Group. Зазначається, що саме гавкіт собак та те, що у квартирі постійно горіло світло, стало приводом для виклику правоохоронців.

"Привід для виклику: 4 доби не виходить на зв'язок людина, у квартирі світло горить, телефон дзвонить. Ускладнювало ситуацію те, що всередині гавкали собаки, за словами сусідів, — два добермани", — йдеться у повідомленні.

Аби поліція мала змогу провести слідчі дії та не нашкодити собакам, було залучено також команду з порятунку тварин Києва.

"Ми зайшли перші, пси поохороняли трохи для проформи і без спротиву зайшли на кухню, де ми їх закрили, щоб дати можливість провести слідчі дії", — додають зооволонтери.

За її словами, це відбувалось вночі, і зазвичай команда не забирає тварин собі. Але під час огляду квартири поліція виявила мертвим їх власника. До того ж тварини чотири дні не їли і на вид були добрими і безпорадними.

"Притулку у нас нема, тож поки поліцейські проводили слідчі дії, ми вирішували, куди можна подіти двох великих псів посеред ночі. Вони вже 4 дні без їжі, а потім їх закриють та наступного разу відкрити квартиру буде можна невідомо коли", — додає команда порятунку тварин.

На місці волонтери вирішили на деякий час забрати тварин. Їх спочатку шпиталізували для надання медичної допомоги. Виявилось, що тваринам приблизно рік. Їх імена зооволонтери не змогли дізнатись, тому назвали Артемон і Вадемон. Наразі добермани шукають нову домівку.

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