У РФ жорстоко вбили ексмера Самари: головною підозрюваною є його внучка

Слідство вважає, що Катерина Тархова могла розправитися з родичами заради спадщини

У середу, 5 лютого, стало відомо, що колишнього мера Самари Віктора Тархова та його дружину було вбито. У вчиненні злочину підозрюють 30-річну онучку пари – Катерину Тархову, яка, за попередніми даними розправилася з родичами заради отримання спадщини.

Як повідомляє Telegram-канал "SHOT", вбивство сталося близько місяця тому. Однак відомо про злочин стало лише зараз, коли жінка почала активно продавати майно загиблих.

Наразі слідство офіційно не розголошує точний спосіб вбивства. Однак, існують основні версії – використання вогнепальної зброї або отруєння. Оскільки тіла вбитих поки що були знайдені лише частково, припускають, що підозрювана могла розчленувати жертв. За версією слідства, вона могла виносити частини тіл із квартир в пакетах, аби приховати сліди злочину.

Для того, щоб уникнути підозр, Тархова відповідала на повідомлення від імені загиблих та використовувала підроблені документи для фінансових махінацій з продажу нерухомості. Після того, як одну з оформлених довіреностей визнали фальшивою, слідчі зацікавилися її діями.

Наразі суд вже ухвалив рішення про взяття підозрюваної під арешт. Але співпрацювати зі слідством Катерина Тархова відмовляється.

Катерина Тархова, підозрювана у вбивстві ексмера Самари

Віктор Тархов очолював адміністрацію Самари з 2006 по 2010 рік. У 2022 році його донька Людмила була засуджена до семи років позбавлення волі за вимагання 200 мільйонів рублів у депутата Самарської Губернської думи.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що у Грузії був жорстко вбитий бізнесмен з Тули, який приїхав на місцевий гірськолижний курорт разом із дружиною.