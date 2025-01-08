У Грузії вбили Соловйова — його тіло знайшли у річці

Злочинці діяли дуже зухвало та нахабно

У Грузії жорстоко вбили бізнесмена з Тули, який приїхав на місцевий гірськолижний курорт разом із дружиною. Чоловіка застрелили, а потім його тіло викинули в річку Накра.

Зловмисників вдалося затримати правоохоронцям. Їм загрожує покарання аж до довічного позбавлення волі. Про це повідомляють грузинські ЗМІ.

Відомо, що російський турист Віктор Соловйов разом із дружиною Аліною приїхав на новорічні свята до Грузії. Пара їхала на своєму авто дорогою, що пов’язує гірськолижний курорт Местія з містом Зугдіді.

Місцеві бандити тим часом стежили за молодими людьми і в якийсь момент перегородили їм дорогу машиною.

Віктор вийшов з авто та спробував поговорити з чоловіками, проте вони кілька разів вистрілили у нього. Після цього один із невідомих сів до Аліни в машину і поїхав. Дівчині погрожували пістолетом, а потім вирішили залишити її на дорозі. Росіянка дісталася посольства РФ у Грузії і вже звідти була викликана поліція.

Її чоловіка на цей момент другий зловмисник відвіз на іншому авто. Як виявилося, бізнесмен помер від вогнепальних поранень і його бездиханне тіло злочинці скинули в річку Накра, де його виявили поліцейські.

За попередніми даними, мотивом жорстокого вбивства стало пограбування.

Грузинські правоохоронці знайшли машину підозрюваних із слідами крові. Пізніше поліція затримала імовірних нападників. Ними виявилися місцеві жителі 38-ми та 32-х років.

Їм висунули низку звинувачень. Імовірним вбивцям загрожує до 20 років в’язниці або довічне ув’язнення.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в селі Моніатіс на Кіпрі відшукали тіла двох росіянок, які вважалися безвісти зниклими. Обох туристок розшукували з листопада. Підозрюваним у вбивстві є 32-річний громадянин Сирії.