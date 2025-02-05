В РФ жестоко убили экс-мера Самары: главной подозреваемой является его внучка

Следствие считает, что Екатерина Тархова могла разделаться с родственниками ради наследства.

В среду, 5 февраля, стало известно, что бывший мэр Самары Виктор Тархов и его жена были убиты. В совершении преступления подозревают 30-летнюю внучку пары – Екатерину Тархову, которая, по предварительным данным, расправилась с родственниками ради получения наследства.

Как сообщает Telegram-канал "SHOT", убийство произошло около месяца назад. Однако известно о преступлении стало только сейчас, когда женщина начала активно продавать имущество погибших.

Следствие официально не разглашает точный способ убийства. Однако, существуют основные версии – использование огнестрельного оружия или отравления. Поскольку тела убитых пока были обнаружены лишь частично, предполагают, что подозреваемая могла расчленить жертв. По версии следствия она могла выносить части тел из квартир в пакетах, чтобы скрыть следы преступления.

Чтобы избежать подозрений, Тархова отвечала на сообщения от имени погибших и использовала поддельные документы для финансовых махинаций по продаже недвижимости. После того как одна из оформленных доверенностей была признана фальшивой, следователи заинтересовались ее действиями.

Суд уже принял решение о взятии подозреваемой под арест. Но сотрудничать со следствием Екатерина Тархова отказывается.

Екатерина Тархова, подозреваемая в убийстве эксмера Самары

Виктор Тархов возглавлял администрацию Самары с 2006 по 2010 год. В 2022 году его дочь Людмила была приговорена к семи годам лишения свободы за вымогание 200 миллионов рублей у депутата Самарской Губернской думы.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в Грузии был жестоко убит бизнесмен из Тулы, приехавший на местный горнолыжный курорт вместе с женой.