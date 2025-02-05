У Києві мати підозрюваного у вбивстві підлітка на фунікулері напала на журналістку

Причини та обставини події встановлюються

У середу, 5 лютого, у приміщенні Шевченківського райсуду міста Києва на журналістку телеканалу "Ми-Україна" напала мати підозрюваного у вбивстві підлітка, яке сталося 2024 року на станції столичного фунікулера. Жінка поводилася агресивно, вихоплювала у співробітниці ЗМІ телефон та перешкоджала її роботі.

У прес-службі Поліції Києва підтвердили той факт, що потерпілою виявилася журналістка, а нападницею — мати підозрюваного.

Відомо, що під час судового засідання у справі про вбивство 16-річного Максима Матерухіна, мати підозрюваного напала на журналістку. Жінка відібрала у представниці телеканалу "Ми-Україна" мобільний телефон і потім кинула його на підлогу.

Крім цього, мати підозрюваного вдарила журналістку в область обличчя.

У редакції "Ми-Україна" підтвердили факт нападу на їхню співробітницю і розповіли про те, що постраждала офіційно звернулася до поліції із заявою про перешкоджання журналістській діяльності та нападу.

У Поліції Києва також підтвердили, що потерпілою насправді виявилася журналістка, а нападницею— мати підозрюваного. Проте, за словами правоохоронців, заяв та звернень щодо події в поліцію наразі не надходило.

"Мати підозрюваного під час спілкування з журналістами вихопила у представниці медіа телефон і вдарила журналістку. Наразі для встановлення всіх обставин на місце направлена слідчо-оперативна група територіального управління поліції", — йдеться у повідомленні.

Розслідування за фактом нападу на журналістку взято під контроль столичних поліцейських. Причини та обставини події встановлюються.

Що відомо про вбивство підлітка на фунікулері у Києві

У квітні 2024 року на Михайлівській площі під час підйому у вагоні київського фунікулера між 30-річним чоловіком та 16-річним підлітком розпочався конфлікт. Чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння і поводився агресивно. Він почав чіплятися до підлітків із питаннями про те, чи готові вони захищати Батьківщину.

Після виходу з вагона фунікулера на верхній станції чоловік накинувся на підлітка і штовхнув його на сходах. При цьому зловмисник сам втратив рівновагу та впав на хлопця, внаслідок чого останній під час падіння розбив головою скло вікна та отримав глибокі порізи шиї. У хлопця виявилася пошкоджена сонна артерія і почалася сильна кровотеча.

Після травми Максим стік кров’ю і помер до приїзду швидкої медичної допомоги.

Як виявилося, напав на підлітка Косов Артем Володимирович 1994 року народження, який працював майстром-сержантом Управління державної охорони України. Його оперативно затримали — жодного опору чоловік не чинив.

У прес-службі Управління державної охорони України підтвердили, що зловмисник справді був співробітником УДО та перебуває у СІЗО.

Також у відомстві заявили, що вони співпрацюють із слідством та не виправдовують дії свого колишнього співробітника — військовослужбовця.

У ГБР також зазначили, що обвинувачений не визнає своєї провини — він послався на 63 статтю Конституції України, згідно з якою особа не несе відповідальності за відмову давати свідчення чи пояснення щодо себе.

Експертиза підтвердила, що під час трагедії чоловік був у стані алкогольного сп’яніння. Затриманому повідомлено про підозру у умисному вбивстві. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 15 років.

Як виявилося, загиблого звали Максим і він навчався у 10 класі, а також активно займався футболом.

Представники СДЮСШ з футболу "Зміна", вихованцем якої був Максим, висловили свої співчуття рідним та близьким хлопця. Підлітку було лише 16 років.

Вбитий Максим Матерухін

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Пирятинський районний суд Полтавської області заарештував мешканця міста Лубни Вадима Кузуба, підозрюваного у вбивстві військовослужбовця Сокольчука з ТЦК.