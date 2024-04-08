Убитий у київському фунікулері підліток був футболістом: що відомо про хлопця (фото)

Вбитому хлопцю було лише 16 років

Стали відомі подробиці з біографії підлітка, якого вбив п’яний чоловік на верхній станції київського фунікулера. Як виявилося, загиблого звали Максим і він навчався у 10 класі, а також активно займався футболом.

Представники СДЮСШ з футболу "Зміна", вихованцем якої був Максим, висловили свої співчуття рідним та близьким хлопця, а також відкрили збір для допомоги його родині. Підлітку було лише 16 років.

Нагадаємо, увечері в неділю, 7 квітня, на Михайлівській площі під час підйому у вагоні київського фунікулера між 30-річним чоловіком та 16-річним підлітком спалахнув слівний конфлікт. Чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння і поводився агресивно. Він почав чіплятися до підлітків із питаннями про те, чи готові вони захищати Батьківщину.

Після виходу з вагона фунікулера на верхній станції чоловік накинувся на підлітка та штовхнув його. Внаслідок падіння Максим розбив головою скло у вікні та отримав глибокі порізи шиї. У хлопця виявилася пошкоджена сонна артерія і почалася сильна кровотеча.

Підліток помер на очах у пасажирів до приїзду швидкої допомоги — він стік кров’ю, лежачи на сходах.

Максиму було лише 16 років

Місце трагедії

Убитий хлопець – неповнолітній Матерухін Максим Олександрович 2007 року народження – навчався у 10 класі столичної школи №36. Підліток також ходив до СДЮСШ з футболу "Зміна" та активно займався спортом.

Усі бажаючі можуть допомогти батькам убитого хлопчика: представники СДЮСШ опублікували банківські картки батьків підлітка та висловили свої співчуття рідним Максима.

"Наразі у ЗМІ пишуть багато різної інформації, але те що "здоровий дядько" напав на юнака посеред білого дня, це- ЖАХ. Співчуваємо родині та близьким Максима! Вічна, світла пам’ять і шана… Царство Небесне і вічний спокій…

Усі бажаючі допомогти сім'ї: Монобанк — 5375 4141 2720 5382. Приватбанк — 5363 5420 1490 5096. Картки батька, Матерухіна Олександра Васильовича", — зазначили представники СДЮСШ з футболу "Зміна".

Як стало відомо, напав на підлітка Косів Артем Володимирович 1994 року народження, який працював майстром-сержантом Управління державної охорони України. Він перебував у стані алкогольного сп’яніння та був оперативно затриманий.

Зловмиснику готуються оголосити підозру у скоєнні умисного вбивства. Чоловіку загрожує від 7 до 15 років ув’язнення.

Зловмисника затримали

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві в ліфті живцем згоріла людина. Мешканці будинку говорять про те, що відчули запах диму та почули крики людини, проте не могли зрозуміти, звідки саме вони долинають.