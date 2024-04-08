Був п’яний і провокував конфлікт: з’явилися подробиці вбивства підлітка у київському фунікулері

Зловмиснику загрожує до 15 років в’язниці

Стали відомі подробиці страшної трагедії, яка сталася на верхній станції київського фунікулера, де було вбито 16-річного підлітка. Хлопця штовхнув неадекватний чоловік і підліток налетів на скло, яке перерізало йому сонну артерію.

Як виявилось, хлопця вбив майстер-сержант Управління державної охорони України, який перебував у стані алкогольного сп’яніння. Деталі події повідомило джерело у правоохоронних органах.

Так, увечері в неділю, 7 квітня, на Михайлівській площі під час підйому у вагоні київського фунікулера між 30-річним чоловіком та 16-річним підлітком спалахнув словесний конфлікт. Чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння і поводився агресивно. Він почав чіплятися до підлітків із питаннями про те, чи готові вони захищати Батьківщину.

Після виходу з вагона фунікулера на верхній станції, чоловік накинувся на підлітка і штовхнув його на сходах. При цьому зловмисник сам втратив рівновагу та впав на хлопця, внаслідок чого останній під час падіння розбив головою скло вікна та отримав глибокі порізи шиї. У хлопця виявилася пошкоджена сонна артерія і почалася сильна кровотеча.

Після отримання травми Максим (так звали загиблого хлопця) зміг піднятися 15 сходами, де впав і до приїзду швидкої медичної допомоги помер.

Максиму було лише 16 років

Як нам стало відомо, напав на підлітка Косов Артем Володимирович 1994 року народження, який працював майстром-сержантом Управління державної охорони України. Він перебував у стані алкогольного сп’яніння та був оперативно затриманий.

Зловмисника оперативно затримали

Вбитий хлопець – неповнолітній Матерухін Максим Олександрович 2007 року народження – навчався у 10 класі столичної спортивної школи ЗОШ №36.

Наразі проводиться комплекс оперативно-слідчих дій. Затриманому готуються оголосити підозру у скоєнні навмисного вбивства. Чоловіку може загрожувати від 7 до 15 років ув’язнення.

Максим навчався у 10 класі

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві в ліфті живцем згоріла людина. Мешканці будинку говорять про те, що відчули запах диму та почули крики людини, проте не могли зрозуміти, звідки саме вони долинають.