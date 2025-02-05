В Киеве мать подозреваемого в убийстве подростка на фуникулере напала на журналистку

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются

В среду, 5 февраля, в помещении Шевченковского райсуда города Киева на журналистку телеканала "Мы-Украина" напала мать подозреваемого в убийстве подростка, которое произошло в 2024 году на станции столичного фуникулера. Женщина вела себя агрессивно, выхватывала у сотрудницы СМИ телефон и препятствовала ее работе.

В пресс-службе Полиции Киева подтвердили тот факт, что потерпевшей оказалась журналистка, а нападавшей — мать подозреваемого.

Известно, что во время судебного заседания по делу об убийстве 16-летнего Максима Матерухина, мать подозреваемого напала на журналистку. Женщина отобрала у представительницы телеканала "Мы-Украина" мобильный телефон и затем бросила его на пол. Кроме этого, мать подозреваемого ударила журналистку в область лица.

В редакции "Мы-Украина" подтвердили факт нападения на их сотрудницу и рассказали о том, что пострадавшая официально обратилась в полицию с заявлением о препятствовании журналистской деятельности и нападении.

В Полиции Киева также подтвердили, что потерпевшей действительно оказалась журналистка, а нападавшей — мать подозреваемого. Однако, по словам правоохранителей, заявлений и обращений относительно происшествия в полицию в настоящее время не поступало.

"Мать подозреваемого во время общения с журналистами выхватила у представительницы медиа телефон и ударила журналистку. Сейчас для установления всех обстоятельств на место направлена следственно-оперативная группа территориального управления полиции", — говорится в сообщении.

Расследование по факту нападения на журналистку взято под контроль столичных полицейских. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Что известно об убийстве подростка на фуникулере в Киеве

В апреле 2024 года на Михайловской площади во время подъема в вагоне киевского фуникулера между 30-летним мужчиной и 16-летним подростком начался словестный конфликт. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и вел себя агрессивно. Он начал приставать к подросткам с вопросами о том, готовы ли они защищать Родину.

После выхода из вагона фуникулера на верхней станции мужчина набросился на подростка и толкнул его на лестнице. При этом злоумышленник сам потерял равновесие и упал на парня, в результате чего последний при падении разбил головой стекло окна и получил глубокие порезы шеи. У парня оказалась повреждена сонная артерия и началось сильное кровотечение.

После получения травмы Максим истек кровью и скончался до приезда скорой медицинской помощи.

Как оказалось, напал на подростка Косов Артем Владимирович 1994 года рождения, который работал мастером-сержантом Управления государственной охраны Украины. Он был оперативно задержан — никакого сопротивления мужчина не оказывал.

В пресс-службе Управления государственной охраны Украины подтвердили, что злоумышленник действительно являлся сотрудником УГО и находится в СИЗО.

Также в ведомстве заявили, что они сотрудничают со следствием и не оправдывают действия своего бывшего сотрудника — военнослужащего.

В ГБР также отметили, что обвиняемый не признает своей вины — он сослался на 63 статью Конституции Украины, согласно которой лицо не несет ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя.

Экспертиза подтвердила, что во время трагедии мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Задержанному сообщено о подозрении в умышленном убийстве. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Как оказалось, погибшего звали Максим и он учился в 10 классе, а также активно занимался футболом. Представители СДЮСШ по футболу "Смена", воспитанником которой был Максим, выразили свои соболезнования родным и близким парня. Подростку было всего 16 лет.

Убитый Максим Матерухин

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Пирятинский районный суд Полтавской области арестовал жителя города Лубны Вадима Кузуба, подозреваемого в убийстве военнослужащего Сокольчука из ТЦК.