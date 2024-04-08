Все навколо було в крові: подробиці резонансного вбивства підлітка на станції фунікулера у Києві (фото, відео 18+)

Зловмисника оперативно затримали

У неділю, 7 квітня, на станції київського фунікулера стався страшний інцидент — тут було вбито 16-річного підлітка. Хлопця штовхнув неадекватний чоловік і підліток налетів на скло, яке перерізало йому горло.

Максим, так звали загиблого, помер на місці події від значної втрати крові. Подробиці інциденту розповіли у столичному Телеграм-каналі.

Так, компанія із 9 неповнолітніх вирішила проїхатися на фунікулері. У двері вагончика за молодими людьми зайшов чоловік, який до всіх чіплявся і вліз у розмову підлітків, у тому числі почав задавати їм питання про те, чи готові вони захищати Батьківщину.

Коли вагончик зупинився, Максим (загиблий) виходив із компанії підлітків останнім. До нього підійшла згадана вище людина і сказала, що перевірить, як Максим готовий захищати Україну. Неадекватний чоловік почав штовхати підлітка, внаслідок чого Максим упав і головою розбив скло. Уламки скла розрізали йому шию та пошкодили сонну артерію.

Хлопечь впав на сходи та стік кров'ю на очах у пасажирів. Медики, які прибули на виклик, лише констатували смерть хлопця. Йому було всього 16 років.

Максиму було всього 16 років

Нападник, за інформацією ЗМІ, за 2 тижні до цього став фігурантом у справі про домашнє насильство. Зловмисника оперативно затримали. Як виявилося, ймовірний убивця працював у правоохоронних органах.

Слідство встановило, що ввечері 7 квітня між 30-річним чоловіком, який служить водієм у правоохоронному органі, і неповнолітнім юнаком виник конфлікт. Після виходу з вагона фунікулера на верхній станції правоохоронець штовхнув підлітка. Той упав, розбив головою скло і отримав смертельний поріз шиї. Неповнолітній помер на місці події.

Місце трагедії

Зловмисника затримали

Наразі проводиться комплекс оперативно-слідчих дій. Затриманому правоохоронцю готуються оголосити підозру в умисному вбивстві — його вже відсторонили від виконання своїх обов'язків. Чоловікові може загрожувати від 7 до 15 років ув'язнення.

Причини та обставини трагедії встановлюються. За цим фактом проводиться розслідування.

Фото з місця трагедії

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