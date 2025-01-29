Жінка подряпала обличчя чоловіку і побила палицею: як її покарав суд

Потерпілий попросив розглянути справу у його відсутності та відмовився від підтримання обвинувачення

Жінка у Чернівецькій області подряпала обличчя своєму співмешканцю, а потім побила палицею. Чоловік отримав серйозні ушкодження з довготривалими наслідками.

Домашній насильниці довелося відповідати перед судом. Про це йдеться у вироці Вижницького районного суду Чернівецької області.

Зазначається, що жінка на ґрунті раптово виниклих побутових відносин вчинила конфлікт зі своїм співмешканцем. Правою рукою вона зловила останнього за обличчя та при спробі вирватись, "здійснила шарпання обличчя останнього в носовій ділянці, після чого із місця події пішла в невідомому напрямку".

Через шість годин підсудна повернулася додому та завдала чоловіку кілька ударів дерев'яною палицею у голову та праву руку.

В результаті потерпілий отримав синця на правому передпліччі, садна на спинці носа, які відповідно висновку експерта належать до легких тілесних ушкоджень, та перелом головки 5-го пальця правої кисті зі зміщенням відламків, які згідно з висновком експерта належать до середнього ступеня тяжкості, як такі що призвели до тривалого розладу здоров`я.

Суд наголошує, що жінка під час обох нападів розуміла характер своїх дій та бажала завдати шкоди здоров'ю потерпілого, останнього разу – значної.

Підсудна визнала свою вину, покаялася та просила пробачення у потерпілого, який на засідання не прийшов та відмовився від підтримання обвинувачення.

Суд визнав жінку винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 122 КК України (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) та призначив їй покарання у виді обмеження волі строком 1 рік, звільнивши від відбування покарання з випробувальним строком 1 рік.

Нагадаємо, у Дніпрі чоловік на вулиці лаявся з комунальниками, використовуючи нецензурну лексику, та погрожував їм фізичною розправою, а потім почав стрілянину в повітря. Тепер йому загрожує до 7 років позбавлення волі.