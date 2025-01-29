Женщина поцарапала лицо мужу и избила палкой: как ее наказал суд

Потерпевший попросил рассмотреть дело в его отсутствие и отказался от поддержки обвинения

Женщина в Черновицкой области поцарапала лицо своему сожителю, а затем избила палкой. Мужчина получил серьезные повреждения с длительными последствиями.

Домашней насильнице пришлось отвечать перед судом. Об этом говорится в приговоре Вижницкого районного суда Черновицкой области.

Отмечается, что женщина на почве внезапно возникших бытовых отношений вступила в конфликт со своим сожителем. Правой рукой она поймала его за лицо и при попытке вырваться, "совершила царапание лица последнего в носовом участке, после чего с места происшествия ушла в неизвестном направлении".

Через шесть часов подсудимая вернулась домой и нанесла мужчине несколько ударов деревянной палкой по голове и правой руке.

В результате потерпевший получил синяки на правом предплечье, ссадины на спинке носа, которые, согласно выводу эксперта, относятся к легким телесным повреждениям, и перелом головки 5-го пальца правой кисти со смещением отломков, который, согласно выводу эксперта, относится к средней степени тяжести, как приведший к длительному расстройству здоровья.

Суд отмечает, что женщина во время обоих нападений понимала характер своих действий и желала нанести вред здоровью потерпевшего, в последний раз – значительный.

Подсудимая признала свою вину, покаялась и просила прощения у потерпевшего, который на заседание не пришел и отказался от поддержки обвинения.

Суд признал женщину виновной в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 122 УК Украины (Умышленное средней тяжести телесное повреждение) и назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год, освободив от отбывания наказания с испытательным сроком на 1 год.

Напомним, в Днепре мужчина на улице ругался с коммунальщиками, используя нецензурную лексику, и угрожал им физической расправой, а затем начал стрельбу в воздух. Теперь ему грозит до 7 лет лишения свободы.