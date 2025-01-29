У Дніпрі чоловік почав стрілянину під час конфлікту з комунальниками (фото)

Після погроз містянин дістав зброю

У Дніпрі чоловік влаштував конфлікт з комунальниками на вулиці, а потім вистрілив у повітря. 39-річного зловмисника затримано.

Інцидент стався у Соборному районі. Постраждалих немає. Про це повідомляє Поліція Дніпропетровської області.

"28 січня до поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий вчиняє хуліганські дії на вулиці Словʼянська. На місці поліцейські зʼясували, що до працівників комунальної служби, коли ті проводили ремонтні роботи, вийшов чоловік з будинку напроти та почав конфліктувати", – йдеться у публікації.

Зазначається, що спочатку містянин лаявся з комунальниками, використовуючи нецензурну лексику, та погрожував їм фізичною розправою, а потім почав стрілянину в повітря.

У будинку стрілка правоохоронці вилучили пістолет з ознаками переробки, набої та пневматичну гвинтівку. Чоловіка затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

29 січня йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у центрі Києва сталася стрілянина в одному із закладів громадського харчування. Одного пораненого ушпиталено. Зловмисник з місця події втік. Його розшукують правоохоронці.