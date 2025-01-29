В Днепре мужчина начал стрельбу во время конфликта с коммунальщиками (фото)
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После угроз горожанин достал оружие
В Днепре мужчина устроил конфликт с коммунальщиками на улице, а затем выстрелил в воздух. 39-летний злоумышленник задержан.
Инцидент произошел в Соборном районе. Пострадавших нет. Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.
"28 января в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный совершает хулиганские действия на улице Славянская. На месте полицейские выяснили, что к работникам коммунальной службы, когда те проводили ремонтные работы, вышел мужчина из дома напротив и начал конфликтовать", — говорится в публикации.
Отмечается, что сначала горожанин ругался с коммунальщиками, используя нецензурную лексику, и угрожал им физической расправой, а затем начал стрельбу в воздух.
В доме стрелка стражи порядка изъяли пистолет с признаками переработки, патроны и пневматическую винтовку. Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
29 января ему сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.
Напомним, ранее в центре Киева произошла стрельба в одном из заведений общепита. Один раненый госпитализирован. Злоумышленник с места происшествия скрылся. Его разыскивают правоохранители.