У Харкові чоловік проткнув обличчя сусідові вилами й уникнув покарання

Фігурант справи заперечував свою провину

Мешканець Харкова завдав своєму сусідові множинні поранення вилами, проте потерпілому вдалося вижити. Фігурант справи став ініціатором конфлікту на ґрунті неприязних стосунків, що давно склалися.

Зловмисник діяв дуже холоднокровно і повністю усвідомлював протиправний характер своїх дій. Про деталі нападу повідомляється у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Згідно з матеріалами справи, чоловік завдав своєму сусідові удар вилами в ділянку носа, лівої вушної раковини та лівого ока. Від завданого удару потерпілий намагався ухилитися, тож, втративши рівновагу, схопився за перехожого і вони разом впали на землю. Внаслідок цього потерпілий отримав забій правого ліктьового суглоба та правої кисті.

Після цього зловмисник металевою частиною вил завдав потерпілому ще одного удару, який припав на ділянку паху праворуч та на ділянку правого передпліччя.

На щастя, усі завдані травми за ступенем тяжкості належать до легких тілесних ушкоджень, що підтверджено висновком судово-медичної експертизи.

Під час судового засідання обвинувачений розповідав про те, що сусід почав бити на вулиці його матір. Перебуваючи в шоковому стані чоловік нібито намагався її захистити, що й спричинило бійку. Він також заперечував наявність у його руках вил.

Суд заслухав доводи всіх сторін і ухвалив, що показання обвинуваченого про те, що сусід нібито вдарив його матір і це стало причиною конфлікту, не підтверджуються будь-якими об'єктивними доказами в кримінальному провадженні.

Нападника визнали винним в умисному нанесенні легких тілесних ушкоджень і призначили йому покарання у вигляді громадських робіт на строк 160 годин.

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